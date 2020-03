CECI est le seul homme qui peut sauver la WWE

WWE

Vince McMahon n’est plus apte à diriger le bras créatif de la WWE.

C’est tellement évident qu’il ne devrait pas nécessiter d’explication, mais cela ne ferait pas un article, alors considérez ce qui suit. À Super Showdown, Vince a coupé les ailes d’un interprète qui générait un véritable buzz et optimisme lorsqu’il opérait sur une larme créative. Le sur-ring puait, et peut-être qu’il allait toujours puer, mais l’horreur surnaturelle du Fiend a été fortement poussée comme le talon haut de la WWE avant de tomber dans un sh * tty suplex délivré par un part-timer gazé de 53 ans . En principe, cela était pathétiquement à court terme dans sa pensée et n’avait aucun sens dans les scénarios. Personne ne pouvait ranger le démon plus longtemps que quelques instants. Goldberg l’a écrasé en trois minutes mal exécutées. Cela a trahi chaque dernière brique de construction du monde dans une quête effrontée de numéros de WrestleMania qui n’aurait pas été nécessaire, si Vince n’avait pas corrigé sa machine cassée à maintes reprises avec cette même BS exacte.

Vince McMahon a à peine noté Goldberg lors de sa première manche en 2003. Il était un ancien gars de la WCW qu’il a embauché pour son pouvoir de star et sa capacité de dessin, mais on lui a dit comment travailler de sa manière farouche, têtue et arrogante. Le réserver pour passer dans une création interne – une superstar de troisième génération – est presque comparable à Vince réserver un éternuement pour passer en revue Roman Reigns.

Même les apologistes contraires de Goldberg (salut) ne pouvaient pas défendre sa performance. Cela a marqué un changement de paradigme radical et perversement hilarant pour McMahon, qui est ridiculement à court d’idées et incapable de créer de nouvelles stars, ou même de préserver ceux qui ont littéralement surmonté partout ailleurs où ils ont travaillé. Il n’est plus apte à diriger le bras créatif de la WWE.

Est-ce que Triple H …?

SUITE …(1 sur 5)