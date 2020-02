Cédric Alexander “frustré” par la WWE?

WWE

Cedric Alexander n’a pas connu les meilleures fortunes sur le ring de la WWE ces derniers temps – et il semble que l’ancien champion Cruiserweight n’en soit pas le plus satisfait.

Le joueur de 30 ans a tweeté hier après-midi: –

Alexander a depuis épinglé le tweet en haut de son profil dans le but d’attirer une attention supplémentaire sur celui-ci. Il veut vraiment qu’il soit remarqué.

La conclusion la plus évidente à retenir ici est que Cédric tweete sur la WWE. Alexander n’a pas gagné un match à Raw depuis le 9 septembre 2019, quand il a fait équipe avec Braun Strowman, Seth Rollins et The Viking Raiders dans une étiquette de 10 hommes. Sa dernière victoire en simple sur la marque rouge remonte au mois d’août. Alexander a depuis trouvé une maison sur Main EVent, rivalisant avec Riddick Moss et Shelton Benjamin, et ne semble apparaître sur Raw qu’en tant que victime de squash ces jours-ci.

Angel Garza est le dernier lutteur à revendiquer le cuir chevelu de Cédric, le battant en moins de trois minutes cette semaine.

Le nom d’Alexandre a fait la une des journaux ces derniers mois. Septembre a rapporté que Vince McMahon l’avait intentionnellement enterré dans une querelle avec AJ Styles après les affirmations précédentes selon lesquelles Paul Heyman voulait le construire lentement. En regardant son modèle de réservation, toutes les idées que la WWE avait pour lui ont clairement été abandonnées.