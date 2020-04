Ces 4 lutteurs dessinent d’énormes louanges dans les coulisses d’AEW en ce moment

AEW / Lee South

Chris Jericho, Orange Cassidy et Best Friends (Chuck Taylor et Trent) obtiennent des critiques élogieuses dans les coulisses d’AEW en ce moment.

Cette histoire nous parvient via un nouveau rapport de EWrestlingNews.com, qui rapporte que le quatuor a attiré “de nombreux éloges pour leur travail lors de la plus récente série d’enregistrements Dynamite”, avec Best Friends et Cassidy pour le faire entre les cordes et le remplissage de Jéricho. dans le commentaire.

Les meilleurs amis ont battu Kip Sabian et Jimmy Havoc sur Dynamite hier soir, les battant dans un match sans disqualification, sans compte à rebours.

Le même site affirme également que AEW a de très gros projets d’utiliser Matt Hardy et son univers brisé au cours des prochaines semaines. Ceci est corroboré par PWInsider, et la semaine prochaine, Dynamite verra l’équipe Hardy avec Kenny Omega affronter Jericho et Sammy Guevara.

En ce qui concerne le commentaire de Jericho, PWInsider note que “ Le Champion ” a tout fait du haut de sa tête avec moins de 24 heures de préparation, enregistrant la majeure partie de celui-ci en un seul passage de sept heures avec Tony Schiavone. Des choses impressionnantes, en particulier si l’on considère que Jericho a été l’une des choses les plus agréables à propos d’AEW à travers cette époque d’arène vide délicate.