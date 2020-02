Cesaro: Donner la couronne au cyborg suisse

“Nous ne nous contentons pas de mettre la barre, nous sommes la barre!”

Pendant quatre ans, lorsque cette phrase résonnerait dans l’univers de la WWE, la foule éclaterait. Que le bar travaille comme des talons ou des babyfaces, les fans étaient derrière eux dans un certain sens. Aucune offense à Sheamus mais la raison en était à cause de Cesaro. Le Cyborg suisse a rebondi entre être le bon gars et le méchant, mais l’univers WWE semble toujours être derrière lui. Pour quelqu’un qui a été aussi fini que lui, pourquoi n’a-t-il eu aucun règne en tant que champion du monde?

Éducation suisse

De son vrai nom Claudio Castagnoli, il est né à Lucerne, en Suisse. Sa capacité athlétique impeccable a commencé à un jeune âge. Il a passé la plupart de son temps à jouer au tennis, au basket-ball et au football. À l’âge de 20 ans, Cesaro a commencé sa formation de catcheur avec le lutteur suisse SigMasta Rappo. Ses débuts interviennent à la fin de sa première année de formation (2000) pour le Westside Xtreme Wrestling, basé en Allemagne. Étonnamment, son premier gadget était un personnage japonais. Comme vous l’auriez deviné, le relais n’a pas duré longtemps avant la refonte du personnage: Claudio Castagnoli, banquier suisse. Associés à un autre lutteur suisse, Ares, ils ont formé l’équipe de Swiss Money Holding. Lors de sa rencontre avec Chris Hero (NXT Kassius Ohno), il a persuadé le duo d’amener leur talent aux États-Unis.

Tournée aux États-Unis

Après avoir concouru pour IWA Mid-South et Chikara, Claudio est retourné aux États-Unis en 2004 avec une résidence permanente aux États-Unis. Son partenaire Ares est resté en Suisse et Claudio a commencé sa prochaine course.

Il a fait équipe avec Chris Hero et Arik Cannon tout au long de sa course à Chikara. Dans le tournoi Tag World Grand Prix 2006, Hero et lui sont devenus les premiers Chikara Campeones de Parejas. L’équipe aurait un règne de près de 8 mois avant d’abandonner les titres. Après le match, Hero se retourna et attaqua Claudio. La raison derrière le virage soudain du talon était de radier Claudio car il avait reçu un accord de développement avec la WWE après un essai réussi. Cependant, tout le monde n’entre pas dans la WWE dès leur premier essai et il a rapidement été libéré dudit contrat.

Claudio a lutté pour presque tous les circuits indépendants aux États-Unis. Il a participé au tout premier match en cage en acier de l’histoire de Chikara contre Brodie Lee, alias Harper de la WWE / AEW. C’est également à Chikara qu’il a croisé pour la première fois Bryan Danielson (Daniel Bryan).

Dans Ring of Honor, il a affronté Nigel McGuinness (maintenant commentateur de NXT UK), Samoa Joe, Austin Aries, Roderick Strong, Matt Sydal (Evan Bourne), Christopher Daniels, Sami Zay, Seth Rollins et les Briscoe Brothers.

En plus de ROH et Chikara, Claudio a concouru pour Pro Wrestling Guerrilla, Pro Wrestling Noah et Evolve. Donc, avant même d’avoir mis les pieds à la WWE en tant que Cesaro, il avait déjà affronté certains des meilleurs lutteurs du monde et plusieurs futurs champions du monde de la WWE.

WWE

Près de cinq ans après sa première tentative infructueuse d’entrer à la WWE, il s’est retrouvé à signer un accord avec le territoire de développement Florida Championship Wrestling (FCW) en 2011. C’est là que Cesaro est né, à l’origine connu sous le nom d’Antonio Cesaro. Son premier match FCW était contre Seth Rollins et il a perdu. Cesaro gagnerait son premier match sur un épisode de FCW contre Mike Dalton (Tyler Breeze). Pour cette victoire en avant, il a connu une séquence de victoires en tant que compétiteur en simple qui durerait plusieurs mois.

Dans son temps avec FCW, il a rivalisé avec plusieurs futures commandes majeures de la WWE comme Rusev, Curtis Axel, Bo Dallas, Bray Wyatt, et son “frienemy” de longue date Chris Hero / Kassius Ohno. Sa querelle avec Richie Steamboat pour le FCW Florida Heavyweight Championship semblait être la poussée dont il avait besoin pour se rendre à l’alignement principal.

Début de SmackDown

Les débuts de Cesaro à la WWE n’auraient pas pu se produire à un meilleur endroit. Il est apparu sur Smackdown Live le 20 avril 2012 à Londres, en Angleterre.

“C’était très cool de faire ses débuts en Europe depuis que je viens de Suisse.” -Cesaro sur WWE PhotoShoot.

Son premier gadget sur la WWE était le petit ami d’Aksana. Cesaro a été qualifié de militaire suisse et interdit de jouer au rugby professionnel pour «agression excessive». Il a remporté son match d’essai contre Tyson Kidd et aligné avec Aksana la semaine prochaine. Le début de sa carrière à la WWE a été rocailleux et «50/50». Pourtant, à seulement cinq mois de ses débuts, Cesaro s’est retrouvé à remporter des matchs consécutifs contre le champion américain Santino Marella. Lors du pré-show SummerSlam en août, il a remporté le championnat américain contre Marella.

US Title Reign

Après avoir décroché son premier goût de l’or de la WWE, Cesaro a continué à dominer le milieu de la carte. Il a remporté sa première défense de titre contre Marella. Au cours des sept prochains mois, le champion du talon conserverait le titre sur Zack Ryder, Tyson Kidd, Sgt. Slaughter, R-Truth et The Miz. Dans l’un de ses matchs pour le titre, l’Univers de la WWE a pu voir à quel point Cesaro était fort. Il a frappé le neutralisant sur The Great Khali, l’un des plus grands hommes de la liste à l’époque.

La première descente de Cesaro dans un Royal Rumble était également impressionnante. Après être entré à la 22e place, il a éliminé Daniel Bryan et a affronté le vainqueur final John Cena.

L’une de ses meilleures querelles en tant que champion était contre The Miz. Il a débuté début janvier 2013 et s’est poursuivi jusqu’au 1er mars. La querelle s’est terminée par un match de chute de 2 sur 3. En avril, lors d’un épisode de Raw, Cesaro avait le titre en jeu contre Kofi Kingston. Cependant, Kingston a marqué la surprise et a mis fin au règne de Cesaro à 239 jours. Ce règne occupe actuellement le neuvième rang de tous les temps pour le championnat américain.

Alliance avec les Américains

Après avoir abandonné son titre et avoir hâte, Cesaro est descendu à NXT. Ce n’était pas une rétrogradation, mais plus encore pour qu’il puisse placer une étoile montante: Sami Zayn. Au cours du mois suivant, ces deux-là organiseraient certains des meilleurs matchs de l’année à la WWE. Cela comprendrait le premier match sur NXT Arrival, qui était également le premier spectacle sur le réseau WWE. Après avoir remporté un match majeur dans sa querelle, Cesaro a décidé de maintenir l’élan. Il a rejoint Zeb Colter et Jack Swagger en tant que «vrais américains». C’était, bien sûr, un jumelage peu orthodoxe. Colter a appelé Cesaro l’immigrant ultime, ce qui le rendait supérieur à tous les Américains moyens.

Bien qu’ils aient duré presque un an en tant qu’unité, les vrais Américains n’ont jamais trouvé d’or. Ils étaient l’une des meilleures équipes d’étiquettes de talon de l’entreprise à l’époque, mais toujours à court. Pourtant, il semblait que Cesaro était toujours prêt pour de grandes choses à la WWE. Il s’est retrouvé dans un match d’Elimination Chamber pour le WWE World Heavyweight Championship et a duré assez longtemps pour être le troisième homme éliminé. Le dernier match que les Real Americans ont eu en équipe était sur le match d’avant-spectacle de WrestleMania 30 pour le WWE Tag Team Championship. Après une nouvelle défaite, Swagger s’est retourné contre Cesaro et l’a placé dans l’écluse Patriot. Après que Colter ait tenté de lisser les choses, Cesaro a mis le dernier clou dans le cercueil et a laissé tomber Swagger avec un Cesaro Swing.