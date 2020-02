C’EST LA MÊME ERREUR La WWE fait chaque saison de WrestleMania

WWE.com

Le lundi soir RAW de cette semaine, la WWE a recommencé.

Après que Becky Lynch ait définitivement vaincu Asuka dans leur match en caoutchouc, Shayna Baszler l’a agressée pour reprendre leur rivalité et organiser leur match à WrestleMania 36. C’était le premier temps de l’histoire, et en tant que tel, il devait être grand, mais pas monumental. L’angle principal devrait se produire profondément dans le deuxième acte pour informer le drame incontournable du troisième. L’histoire devrait s’intensifier avec de la place pour s’intensifier davantage. Le lundi soir RAW de cette semaine, Shayna Baszler a tiré les cheveux de Becky Lynch, a enlevé son propre protège-dents et a enfoncé ses dents à l’arrière de son cou. Becky l’a vendu comme si un morceau de chair lui avait été arraché, et elle a été placée dans une ambulance qu’elle a ensuite réquisitionnée, à la manière de Steve Austin, pour faire son retour héroïque dans l’arène.

Il y avait trois problèmes avec cet angle.

Il ne semblait ni distant ni nécessaire. Baszler est un talent spécial, en ce qu’elle est en soi une présence terrifiante. C’est une ancienne combattante du MMA qui a adapté cette légitimité à son travail de catch pro profondément convaincant. Elle a rendu les expressions faciales beaucoup plus effrayantes lorsqu’elle a piégé des adversaires dans sa pochette Kirifuda. Son point briseur de coude est beaucoup plus viscéral et crédible dans sa répulsion. Cet angle ressemblait à un théâtre de catch pro hokey et cloué.

Si le principe de l’angle n’était pas terrible – ou n’était pas fidèle – l’exécution n’était pas géniale. Le sang était pratiquement lumineux; instantanément, cela a semblé faux – qui est littéralement le seul mot qui n’a jamais décrit quoi que ce soit que Baszler ait fait dans NXT – et la gravité de la situation n’a pas été vendue, encore moins l’attaque elle-même.

Troisièmement: où va la WWE à partir d’ici?

