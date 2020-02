C’est le bon moment pour suivre Dragon Gate

Bonjour, vous tous, gens heureux, qui suivez ce site Web. Avant de commencer, je pensais que ce serait une bonne idée de me présenter et de présenter ce que j’apporterai à la table.

Tout d’abord, je m’appelle Mathew et je suis une des personnes de The Chairshot qui migre maintenant ici vers eWN. Je couvre les promotions de la scène de lutte japonaise qui ne sont PAS New Japan Pro Wrestling, c’est parce que mon objectif est de pouvoir fournir un contenu différent pour vous aider à élargir vos goûts de lutte. Les principales promotions que je couvrirai ici à l’extérieur sont Stardom et All Japan Pro Wrestling. Vous pouvez voir des éléments provenant de différentes promotions ou émissions spéciales s’ils sont téléchargés de manière raisonnable ou s’il reste du temps.

Maintenant que nous avons éliminé les introductions, parlons de la nature de cet article. Celui-ci concerne principalement Dragon Gate et pour leur faire savoir que c’est le bon moment pour commencer à les suivre si vous êtes nouveau dans le produit. La nouvelle année a commencé et avec les scénarios en cours dans la promotion, c’est simple à suivre et vous pouvez commencer à démarrer.

L’histoire principale de la société en ce moment est la guerre générationnelle entre trois unités qui a commencé en décembre car elle implique Toryumon, Team Dragon Gate et R.E.D. Tout cela s’est produit depuis que Ultimo Dragon a fait son retour à Dragon Gate depuis son départ en 2003 pour la WWE quand il s’appelait Toryumon Japan. Alors que les gens de Dragon Gate l’ont accueilli à bras ouverts, Eita et son équipage à R.E.D ne ressentaient pas la même chose et feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour le faire sortir de l’entreprise.

Le 18 décembre 2019, la ligne serait tracée lorsque BxB Hulk a trahi YAMATO en rejoignant R.E.D, il a été annoncé que toutes les unités à l’exception de R.E.D seraient dissoutes et seraient désormais réduites à trois.

ROUGE – dirigé par Eita, pour les talons de Dragon GateToryumon – dirigé par Ultimo Dragon, pour les personnes qui étaient en dehors de la promotion quand elle s’appelait à l’origine Toryumon Japan.Team Dragon Gate – dirigé par YAMATO, l’unité babyface pour les personnes qui faisaient partie de Dragon Gate après l’ère Toryumon.

Maintenant que nous avons une idée générale de ce qui se passe avec leur grande histoire menant à l’année 2020, tout est encore frais et en développement.

RED détient actuellement la majorité de l’or en ce moment avec les championnats Open the Brave Gate (Kaito Ishida), Open the Twin Gate (BxB Hulk & KAZMA SAKAMOTO) et Open the Triangle Gate (Takashi Yoshida, HYO, & Diamante) mais ils n’ont pas le titre supérieur de l’entreprise. Le championnat Open the Dream Gate est organisé par Naruki Doi de l’équipe Toryumon. Maintenant, vous vous demandez probablement qui est l’as actuel dans l’entreprise et pour l’instant, il n’y a pas de véritable as # 1. Ils ont quelques meilleurs gars pour agir plus comme Ace par le comité, Naruki Doi, YAMATO et Masato Yoshino. Mais si vous voulez parler de ceux qu’ils construisent actuellement pour devenir un futur gars, alors ce serait Ben-K, qui est l’homme que Naruki Doi a battu pour le championnat Open the Dream Gate après avoir brisé la séquence invaincue de PAC pour commencer un règne de près de six mois.

Si cela vous semble intéressant, vous vous demandez peut-être comment regarder. Génial! Ils ont un service de streaming auquel vous pouvez vous abonner et regarder sur https://dragongate.live/ Il y a deux plans avec celui de base à 999 yens (environ 9 USD) et l’ultime à 1500 yens (environ 14 USD) a mois.

Quelle est la différence?

La version de base ne vous permettra pas de regarder des événements en direct et vous devrez attendre qu’elle soit diffusée à la télévision, ce qui pourrait prendre de quelques semaines à un mois. Pour la version ultime, vous avez accès à des événements en direct, mais vous avez une semaine pour les regarder avant de les retirer et de les télécharger à nouveau quand ils seront diffusés. Bien que cette partie du service ne soit pas la meilleure, assurez-vous de la regarder une fois qu’elle est téléchargée afin de ne pas manquer l’action.

Alors aimez-vous le style de lutte Lucha mélangé avec de la lutte japonaise?

Ensuite, vous allez vous régaler car ils sont capables de bien mélanger les deux styles. Et devine quoi? Ils se sont également récemment associés à MLW. Ce qui signifie que vous les verrez dans MLW pour ceux qui suivent la promotion et vous aurez une chance de voir de quoi ils parlent. S’il s’avère que vous aimez ce que vous voyez, cela signifie que vous devez vous abonner à Dragon Gate Network pour en voir plus, y compris leurs grands spectacles.

Merci à tous d’avoir pris le temps de votre journée pour venir lire mon premier article sur ce site. Je suis heureux de faire partie de ce nouveau voyage et j’aimerais que vous vous joigniez à moi pour voir ce que je vais vous offrir. En bonus, je vais ajouter quelques matchs de Dragon Gate ici pour vous convaincre.