Cette fois, Donald Trump était préoccupé par la santé d’une star de la WWE

WWE

Le grand public connaît Donald Trump comme un politicien controversé (ahem) et la cible de nombreuses blagues en tant que président américain. Les fans de lutte professionnelle se souviennent de “ The Donald ” en tant que personne qui a hébergé plusieurs cartes WrestleMania, rasé la tête de Vince McMahon et ressuscité de temps en temps comme un crossover de célébrités à la WWE.

Ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est que Trump était véritablement préoccupé par le bien-être d’un lutteur à Mania IV.

L’événement a eu lieu dans le Donald Trump Trump Plaza en 1988, et il s’est ouvert avec un Battle Royal standard et oubliable. Pendant ce temps, le membre de Killer Bees B. Brian Blair s’est ouvert au hasard au bord du ring et a fini par saigner partout sur Trump et ses amis au premier rang.

Il en était sorti et Donald était tellement inquiet qu’il quitta son siège et attendit avec Blair dans les coulisses jusqu’à ce qu’une ambulance arrive pour l’emmener à l’hôpital. Blair a déclaré à Wrestling Inc que Trump ne bougerait pas avant de savoir que les choses allaient bien et que le lutteur serait pris en charge.

De manière hilarante, Blair n’avait aucune idée de qui était Trump, mais il n’oubliera jamais non plus la compassion du futur président.