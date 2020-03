Cette journée dans l’histoire de la lutte – 24 mars (VIDEO)

En ce jour de l’histoire de la lutte professionnelle, nous jetons un coup d’œil à deux matchs historiques spécifiques qui ont eu lieu le 24 mars.

WWE WrestleMania VII (24 mars 1991)

Deux des matchs les plus emblématiques de l’histoire de la WWE ont eu lieu à WrestleMania VII le 24 mars 1991. Tout d’abord, nous avons Hulk Hogan contre le Sgt. Abattage pour le championnat de la WWE. Ce match était un sanglant classique! Hulk Hogan était le bon gars tout américain contre Slaugther, qui était le sympathisant irakien à revers. Les deux hommes ont récemment discuté de ce match il y a quelques jours sur YouTube.

Le deuxième match peut être considéré comme l’un des meilleurs matchs de WrestleMania de l’histoire. Tel que débattu par certains fans de lutte, ce match mettant en vedette The Ultimate Warrior et Macho King ”Randy Savage peut être considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps. Le drame. L’athlétisme. La magie. Tout cela, combiné à l’une des plus belles retrouvailles de toute la lutte, en fait un incontournable.