Cette théorie intéressante sur WrestleMania 36 * pourrait * être possible

Je ne suis pas du genre à faire une grosse odeur de rumeur. En toute honnêteté, j’essaie autant que possible d’éviter les rumeurs. Mais cette seule théorie à propos de WrestleMania 36 était quelque chose à laquelle je pensais il y a quelques semaines. Je l’ai mentionné à un de mes amis qui l’a fait exploser en disant que j’étais fou. Quand j’ai vu que quelqu’un d’autre avait la même idée ce matin, j’ai su que je devais en explorer davantage. Et si le déménagement de WrestleMania 36 au Performance Center n’était qu’un écran de fumée? Que faire * si * WrestleMania n’a jamais été conçu pour être au Performance Center, plutôt juste un moyen de percevoir l’assurance?

Maintenant, avant d’explorer la théorie, éliminons certains faits.WWE a déclaré que WrestleMania 36 devrait toujours se tenir le dimanche 5 avril à 19 h 00 HNE.WrestleMania 36 aurait lieu à le Performance Center à Orlando, en Floride.WrestleMania 36 est prévu pour être tenu sans une foule en direct, sauf pour le personnel essentiel.NXT Takeover et le Hall of Fame ont tous deux été reportés jusqu’à une date qui sera nommée plus tard.Les limitations pour les événements et les grands les rassemblements ont été réduits à 50 personnes. Le président Trump a demandé (mais pas mandaté) que ce nombre soit aussi bas que 10.

La théorie implique que la compagnie d’assurance événementielle utilise la WWE. L’exigence, que nous constatons avec d’autres sociétés aux prises avec des problèmes similaires, est le devoir d’atténuer les dommages. Dans ce cas, la WWE devrait raisonnablement trouver un autre emplacement approprié au lieu d’annuler purement et simplement l’événement pour atténuer ces pertes importantes. Aux yeux de la compagnie d’assurances, il vaudra mieux la déplacer que la fermer complètement. Pour la WWE, ne pas organiser l’événement du tout est un meilleur choix. Puisqu’ils peuvent récupérer les pertes par le biais de la compagnie d’assurance.

Puisqu’il s’agit d’une décision prise par la WWE, et que les responsables de Tampa ne prennent pas la décision finale, Tampa n’a alors plus à payer à la WWE tout dommage potentiel en n’organisant pas l’événement. Cela devient vraiment une décision de la WWE et un jeu d’échecs sur la récupération de l’argent perdu.

Mais pour que la WWE obtienne de l’argent d’assurance, tout en satisfaisant son programme d’hébergement de WrestleMania à un endroit et à une date différents, il pourrait y avoir une supercherie.

Je prends juste un coup d’oeil

Je suppose que la WWE ne voudrait pas accueillir son événement le plus important et le plus regardé de l’année devant 0 fans et dans un studio de télévision. Avec tant de choses dans les cartes et le potentiel de changements majeurs de titre, la société préférerait de loin un public plus large, même si c’est une fraction de la fréquentation d’un grand stade. Son obligation envers ses actionnaires, ses fans, ses travailleurs est importante pour l’investissement à long terme de l’entreprise. L’idée d’un WrestleMania de juin, juillet ou même août devient une considération forte lorsque l’on considère le facteur historique à long terme de l’événement. La tenue d’un tel événement plus tard dans l’année atténue également les pertes de dépenses importantes, car il est possible que la nouvelle pandémie de coronavirus soit affaiblie d’ici là.

Cependant, cela compromet également l’impact des fonds d’assurance que la WWE pourrait obtenir si elle n’essayait pas de déplacer l’événement pour satisfaire aux obligations contractuelles. Pour se permettre un tel * schéma *, la WWE devrait faire un effort complet pour déplacer l’événement vers un autre endroit sans changer la date. Pour que la WWE passe au Performance Center, elle peut justifier son devoir et collecter sur les pertes potentielles.

D’accord, d’accord, je peux l’entendre maintenant. John, il n’y a aucun moyen que la WWE se penche aussi bas et essaie de duper la compagnie d’assurance. Et, honnêtement, je pourrais être d’accord avec vous. Mais ce n’est pas un spectacle de maison. Ce n’est pas seulement une course à l’événement PPV du moulin non plus. Il s’agit d’une grande entreprise. Il s’agit d’un événement énorme qui a beaucoup d’argent sur l’entreprise pour l’avenir. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais des millions de dollars ne sont des arachides pour personne, en particulier la WWE.

Vince pourrait-il vouloir donner l’impression qu’il ne sera au Performance Center que pour collecter l’argent de l’assurance puis changer de lieu? Je ne vois pas comment ils ne considéreraient pas cette option (à part le raisonnement éthique évident).

Je vais laisser tomber cette petite pensée

Si la WWE déplace effectivement le lieu et la date après l’avoir déjà annoncé sur le PC, vous pouvez parier que c’est parce qu’ils viennent d’être payés. Il n’y aurait aucune autre raison d’effectuer ce changement après avoir déjà fait l’annonce autrement.

Tenir WrestleMania au Performance Center devant une équipe et un personnel fermés n’empêche pas les fans de se rassembler dans des endroits proches de la région d’Orlando. La tenue de cet événement, même s’il n’est pas ouvert au public, présente toujours un risque pour la région. Je doute que les responsables d’Orlando soient satisfaits des grands groupes encore dans la région, espérant peut-être avoir un aperçu d’un lutteur. Le risque potentiel est toujours élevé à infecter et pas à risquer. C’est une raison pour laquelle tous les sports sont annulés pour le moment dans toutes les régions du monde. Vous ne pouvez tout simplement pas prendre le risque.

La WWE ne veut pas organiser WrestleMania au Performance Center. Je ne pense pas non plus qu’ils s’installeront sans s’y mettre.

La rumeur est venue de Fight Oracle sur Twitter.

