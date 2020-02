Chairshot Radio: Braun Strowman & The Super Bowl Halftime Show

Patrick, Miranda et Greg discutent du NFL Super Bowl Halftime Show, de la carrière de Braun Strowman, de Las Vegas, de l’IZW Wrestling et plus encore!

Les Trios Champions of Pro Wrestling Podcasting sont en direct alors que Patrick O’Dowd, Miranda Morales et Greg DeMarco présentent une autre édition captivante de… Chairshot Radio! (Anciennement The Greg DeMarco Show.)

Les sujets de cette semaine incluent:

Les gens réagissent de manière excessive au spectacle de mi-temps de la NFL Super Bowl LIV? VOUS NE DITES PAS! Braun Strowman est le champion intercontinental… est-ce ce que vous attendiez de The Monster Among Men? Patrick et Greg se dirigent vers Las Vegas! Greg détaille le prochain spectacle IZW, MONSTER, le 22 février!

Écoutez tout cela et plus encore, y compris la chanson thème de la semaine et le baron Corbin Sucks, dans l’édition de cette semaine de Chairshot Radio!

