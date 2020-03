Chambre d’élimination de la WWE 2020: aperçu de la carte de match PPV et prévisions

Bienvenue dans une autre édition de Indice de chaleur WWE, dans lequel nous discutons du niveau d’intérêt pour les différentes querelles se dirigeant vers les événements à la carte. Cette fois-ci, nous nous concentrons sur Elimination Chamber 2020 à venir ce dimanche soir.

La façon dont cela fonctionne est une gamme de jauge de brûlure, chaude, tiède, tempérée, froide, froide et glaciale. Le plus chaud, le mieux, car cela indique votre niveau d’excitation, d’anticipation et de foi que ce sera bon.

Assurez-vous de laisser vos pensées dans la section des commentaires pour que tout le monde sache ce que votre thermomètre lit pour chaque querelle pendant que je vous dis ce que mes pensées sont ci-dessous!

Sans plus tarder, commençons!

Match de chambre d’élimination féminine: Natalya contre Liv Morgan contre Shayna Baszler contre Asuka contre Ruby Riott contre Sarah Logan = Chilly



Pourquoi la WWE a-t-elle pensé que l’affaire Roman Reigns était un résultat si évident qu’ils ont éliminé Elimination Chamber, mais ils ont fait un effort concerté pour mettre Shayna Baszler comme la seule et unique personne qui pourrait éventuellement gagner ce match et se quereller avec Becky Lynch et ce match tient toujours?

Baszler est génial. Asuka est merveilleuse. Solide comme un roc de Nattie. Le Riott Squad va enliser ce match et le tout sera inutile car nous savons que la reine de pique gagne. Cela prendra 30 à 40 minutes et personne n’aura besoin de s’y asseoir.

Prédiction: Shayna Baszler gagne.

Aucun match de disqualification: AJ Styles (c) contre Aleister Black = tiède

Sur le papier, ce serait génial. Les deux sont fantastiques à regarder. Mais AJ Styles fait face à une blessure pour laquelle ils le maintiennent sur la glace et ce n’est pas une querelle Black / Styles. Il s’agit entièrement de faire quelque chose pour tuer le temps entre les moments Undertaker.

Ne vous méprenez pas. L’Undertaker est mon favori n ° 2 de tous les temps. Mais cela fait mal mon battage médiatique pour ce match quand je pense que tout cela pourrait être juste Luke Gallows et Karl Anderson battant Black jusqu’à ce que The Phenom fasse la sauvegarde et visse Styles en un seul mouvement.

Prédiction: Aleister Black gagne.

Match de championnat des États-Unis: Andrade (c) contre Humberto Carrillo = Gel

Je me fichais de cette querelle il y a 20 matchs. Ils en ont même fait deux de plus au cours de la semaine dernière. J’ai dit tout ce que j’avais à dire à ce sujet il y a longtemps.

Prédiction: Carrillo gagne probablement, mais je pense que ce sera une erreur majeure.

Championnat Intercontinental Handicap Match 3 contre 1: Braun Strowman (c) contre Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura = Hot



Certaines personnes ne sont peut-être pas trop grosses à ce sujet, mais je le creuse. Strowman est l’une des plus grandes personnes de la liste et un rare exemple de crédibilité qu’il peut battre trois étoiles légitimes.

Je suis sûr qu’une bonne partie des fans penseront que la victoire de Strowman place Cesaro, Zayn et Nakamura au bas du classement, mais soyons honnêtes, ils n’étaient pas tous en lice pour l’événement principal de WrestleMania de toute façon, peu importe leur niveau sont. De plus, s’ils dominent la majeure partie du match, ils n’auront pas l’air trop mal et je pense que cela pourrait être un bon moyen de remettre le monstre parmi les hommes sur la bonne voie.

Prédiction: Braun Strowman gagne.

Match de championnat par équipe Raw Tag: The Street Profits (c) contre Seth Rollins et Murphy = Tempéré

J’aime ces gars-là, donc j’aimerais pouvoir être du côté chaud de tout ça. Mais nous venons de voir cette même correspondance deux fois au cours des derniers jours. La seule façon dont je peux être excité à propos de trois matchs consécutifs, c’est s’ils sont si bons que je ne peux pas en avoir assez, et ces deux-là n’avaient rien de spécial.

C’est aussi une autre situation qui se produit juste pour qu’ils puissent répéter le même angle qu’ils ont déjà fait, avec Kevin Owens s’impliquer. Ils doublent sur le même rythme, ce qui est une narration paresseuse. La répétition n’est pas la même chose que de prendre des tours et des détours sur une histoire. Quantité ≠ qualité.

Prédiction: The Street Profits gagne.

SmackDown Tag Team Championship Elimination Chamber Match: John Morrison et The Miz (c) contre Dolph Ziggler et Robert Roode contre Heavy Machinery contre Lucha House Party contre The New Day contre The Usos = Hot

Pourquoi cela arrive-t-il? Je pense que c’est une erreur qu’ils ne regardent pas vers l’avant. Nous savons qu’ils vont réserver un match multi-équipes pour WrestleMania et, ce faisant, ils rendent ce match moins intéressant par proxy.

Une fois que vous avez vu toutes ces équipes dans un match de gadget à cage en acier, comment se sent-il plus excitant de voir moins d’équipes dans un match normal? C’est stupide.

Cela étant dit, je pense toujours que ce sera un bon match, compte tenu du talent impliqué. Je suis excité de voir cela, mais je ne suis pas excité de voir la WWE essayer de passer les 5 prochaines semaines à convaincre tout le monde qu’ils n’ont pas foiré, puis à se fâcher contre les fans pour ne pas être plus excités par ce flub ou blâmer Morrison, The Miz, The New Day et The Usos pour ne pas avoir plus de chaleur.

Prédiction: John Morrison et The Miz gagnent.

Daniel Bryan contre Drew Gulak = Chaud

C’est dommage que cela ne se produise pas à un autre moment de l’année et avec plus d’attention, car je suis un grand fan de ces deux gars et je pense qu’ils pourraient avoir un match incroyable ensemble. Cependant, je ne suis pas du tout confiant que la WWE leur donnera la lumière qu’ils méritent.

Pourtant, sur le papier, cela a une tonne de potentiel pour voler la vedette et être le meilleur match sur la carte, donc je vais être chaud pour elle et espérer pour le mieux.

Prédiction: Daniel Bryan gagne.

Ce sont mes pensées, mais que pensez-vous de ces querelles particulières? Qu’est-ce qui est chaud et froid dans votre esprit? Faites-nous part de votre point de vue dans les commentaires ci-dessous!