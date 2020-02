Champion de la WWE blessé?

WWE.com

Il semble que Jordan Devlin soit devenu le dernier lutteur de la WWE à succomber au bug des blessures.

Hier après-midi, le champion NXT Cruiserweight a publié ce qui suit sur Twitter, confirmant qu’il avait été contraint de se retirer de sa réservation prévue au chapitre 103 de PROGRESS en raison d’un problème de coude: –

Le fait que «The Irish Ace» pense qu’il ira «bien dans une semaine environ» est une nouvelle encourageante, bien qu’il soit dommage qu’il ait dû rater sa réservation PROGRESS. Devlin devait faire équipe avec son compatriote Scotty Davis contre The WorkHorsemen d’Anthony Henry et JD Drake dans l’émission. Il a été remplacé par le vétéran indie Eddie Kingston à la fin, avec l’homme de la NWA Powerrr et Davis marquant la victoire.

Espérons que la blessure de Devlin n’arrête pas son élan à la WWE. L’Irlandais est devenu une étoile montante cette année, après avoir battu Angel Garza, Isaiah Scott et Travis Banks pour devenir champion Cruiserweight au Worlds Collide en janvier, et a déjà monté une défense réussie contre l’ancien détenteur du titre Lio Rush. Ayant été sous l’égide de la WWE depuis quelques années, il semble que Jordan soit enfin en hausse dans la promotion.