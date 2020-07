Champion vs Champion; Extreme Rules Hypes

JCC

Les hypes pay-per-view Extreme Rules ont été au centre de l’épisode de WWE RAW cette semaine. Un événement principal massif était en magasin lors de l’émission où Asuka a affronté la championne féminine de SmackDown Bayley. Parallèlement à cela, les autres scénarios sur le PPV ont également évolué lorsque l’émission phare de la WWE a été diffusée depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Découvrez les résultats,

Drew McIntyre a ouvert WWE Raw pour avoir une conversation avec Dolph Ziggler sur leur match Extreme Rules. Ziggler introduit L’ancien partenaire de McIntyre, Heath Slater, qui n’est plus employé à la WWE. Slater mentionne comment McIntyre l’a oublié et l’a ensuite giflé pour commencer un match.

Il semble que @HEATHXXII veuille se battre contre #WWEChampion @DMcIntyreWWE! #WWERaw pic.twitter.com/s7kYNCYBTA – WWE (@WWE) 7 juillet 2020

McIntyre a remporté le match d’ouverture contre Heath Slater tout de suite par un Claymore Kick et a posé avec le titre. Ziggler monta sur le ring et attaqua Slater. McIntyre canne en arrière et a forcé Ziggler à se retirer du ring.

Plus de temps avant qu’il ne commence. @ DMcIntyreWWE vient de prendre @HEATHXXII à #ClaymoreCountry, regardant DAGGERS via @HEELZiggler alors qu’il remporte la victoire sur #WWERaw! pic.twitter.com/AUBQsQw2RI – WWE (@WWE) 7 juillet 2020

Championnes par équipes féminines de la WWE – Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown Bayley étaient présentes pour une promo qui a été coupée par la championne féminine brute de la WWE Asuka. Elle a fait sortir Kairi Sane qui a ensuite concouru contre Sasha Banks. Le match a été disqualifié car Bayley a attaqué Sane alors qu’elle appliquait un Boston Crab. Une bagarre s’est produite autour du ring. Mais les guerriers Kabuki se sont tenus debout alors que Sane a livré le coude InSane Elbow sur les champions du tag.

