Champion vs Champion; Extreme Rules Hypes

JCC

Vous voulez être un joueur de cricket professionnel?

S’inscrire maintenant

* T & C s’appliquent

Extreme Rules se déroulera dans les deux semaines suivant le calendrier de la WWE pour présenter les moments les plus extrêmes de l’année. À ce stade, WWE Raw se concentrera sur la mise en évidence de l’événement à la carte. Donc, rendre les scénarios en cours compacts sera le point focal de l’équipe créative.

Dans un effort pour le faire, un énorme match Champion contre Champion se déroulera dans l’événement principal de la WWE RAW de cette semaine. Asuka affronte Bayley dans cet énorme affrontement inter-marques. Nous verrons également comment la scène du titre de la WWE et des États-Unis progressera là où le mauvais sang entre le champion et les challengers a atteint la limite. Celles-ci et bien d’autres devraient être diffusées lorsque l’émission la plus chaude de lundi sera diffusée par le WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Summerslam 2020: les 5 meilleurs matchs de la WWE pourraient être planifiés pour le PPV

La championne de la WWE Raw Women Asuka a été humiliée par Sasha Banks et Bayley pendant deux semaines consécutives et elle a décidé de demander le rachat, la semaine dernière. Elle a fait dérailler le match pour le titre de Banks contre Io Shirai avec une attaque de brume verte rendant les modèles de rôle livides qui ont ensuite promis que l’Empress of Tomorrow allait payer.

Deonna Purrazzo-ancienne star de la WWE partage des photos de la célébration du 4 juillet

Après cela, WWE.com annoncé le match Champion vs Champion aura lieu sur le salon phare,

«Banks et Asuka sont sur une trajectoire de collision pour une épreuve de force au Raw Women Championship au The Horror Show at Extreme Rules, mais la championne féminine de SmackDown aura la possibilité d’envoyer le premier message. Asuka cherchera à se regrouper après que Banks ait épinglé la championne féminine brute dans un match par équipe mixte sur Raw la semaine dernière.

Qui régnera en maître lorsque les deux titulaires d’élite s’affronteront sur la marque rouge? »

Il est presque certain que Sasha Banks sera présente au bord du ring pour aider son meilleur ami et coûter à Asuka ce gros match. La Boss est déterminée à devenir une double championne chez Extreme Rules et elle utilisera tous les moyens pour déjouer la championne existante.

Sur une note connexe, Drew McIntyre était également du côté des perdants lors du WWE Raw de la semaine dernière contre Dolph Ziggler, bien qu’il n’ait pas été le seul à subir la perte. Ziggler a exigé à plusieurs reprises le respect de la construction de McIntyre en tant que champion fort avant leur collision avec Extreme Rules. Il sera intéressant de voir comment le champion de la WWE réagit à la perte, sans parler de la préparation du match pour le titre.

Bobby Lashley a connu une séquence impitoyable de sa propre initiative depuis qu’il a fait équipe avec MVP. Au cours des dernières semaines, il s’en prend au champion des États-Unis Apollo Crews pour ne pas avoir rejoint leur équipe.

Crews a été enfermé dans cette prise de soumission dévastatrice de Full Nelson à quelques reprises et s’est évanoui. Les préparatifs pour un nouveau match de titre à Extreme Rules ont donc été faits et cela devrait être confirmé dans l’épisode de WWE RAW de cette semaine.

La relation entre Andrade et Angel Garza n’a pas été la plus douce, récemment. Alors qu’une semaine, ils sont considérés comme les meilleurs de leurs coéquipiers, la semaine prochaine, leur équipe s’est effondrée lors de la compétition contre The Giant Big Show.

Auparavant, ces deux-là étaient censés défier les champions par équipe de la WWE Raw à Extreme Rules. Le match pourrait-il être encore sur la carte? Nous saurons quand l’émission phare de la WWE sera diffusée sur USA Network.