Championnat de lutte d’Hollywood à la recherche de nouveaux talents

Championship Wrestling from Hollywood a envoyé le communiqué de presse suivant, notant qu’ils sont à la recherche de nouveaux talents:

Soumissions Open Talent:

Championship Wrestling from Hollywood traverse actuellement une période de transition et cela inclut le département créatif. Avec de nouveaux producteurs vient de nouvelles idées et nous aurons besoin de personnes pour remplir ces rôles. Nous en sommes aux toutes premières étapes de ce processus, donc si vous souhaitez être pris en compte, veuillez envoyer un e-mail à: [email protected]

1. Deux tirs à la tête et un tir d’action

2. UNE ENTRETIEN D’UNE MINUTE TRENTE SECONDE

C’est ça! Aucune séquence de match!

CWFH est en ondes depuis 10 ans et produit 52 semaines de programmation originale en deux langues. L’émission est diffusée dans plus de 130 chaînes de télévision / OTT dans le monde.

Merci pour ton intérêt.