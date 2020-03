Chaque championnat “Stone Cold” que Steve Austin a organisé – Célébration de 3:16 jours

Aujourd’hui, il est 3 h 16, mesdames et messieurs. Au nom de WWE.com et de nous tous ici à EWrestlingNews, jetons un coup d’œil sur l’illustre carrière d’Austin. Il ne fait aucun doute que «Stone Cold» Steve Austin est l’un des plus grands de tous les temps. Nous espérons que vous apprécierez tous de faire un voyage dans le passé et de revivre certains des plus grands moments du championnat d’Austin.

Jetez un œil à CHAQUE titre @steveaustinBSR capturé au cours de sa carrière à la WWE et à la WCW. # 316Day https://t.co/uwQMhWkjNM

– WWE (@WWE) 16 mars 2020