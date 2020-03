Chaque événement WWE a annulé (depuis qu’il a refusé d’annuler WrestleMania 36)

WWE.com

“Nous restons déterminés à accueillir WrestleMania au Raymond James Stadium le dimanche 5 avril”, a déclaré la semaine dernière la WWE, face aux appels de l’ensemble de l’industrie pour que l’événement soit reporté.

Avec pratiquement tous les autres événements majeurs aux États-Unis retardés, annulés ou déplacés à huis clos, la position de défi de la WWE a été une surprise pour beaucoup, un choc pour certains et l’indignation d’autres. Leur décision va à l’encontre à la fois de l’opinion publique et des suggestions scientifiques, et bien que l’événement soit toujours au calendrier, il semble réaliste qu’il n’y ait aucun moyen de continuer.

Cependant, quelques jours à peine après avoir publié cette déclaration, il semble que même l’entreprise ne soit pas réellement d’accord avec elle. Un stylo rouge a été pris pour les horaires en direct et à la télévision, la forme même de l’entreprise étant obligée de s’adapter aux circonstances changeantes.