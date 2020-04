Chaque fois que la lutte apparaissait sur les Simpsons classés

The Simpsons est une icône de la culture populaire depuis ses débuts à la télévision en 1989. 31 ans plus tard, l’émission diffuse toujours régulièrement de nouveaux contenus. Avec 679 épisodes diffusés à ce jour, le programme a fait une pléthore de références à d’autres domaines de la culture pop.

La lutte professionnelle n’est qu’un de ces domaines. Le sport a été référencé à plusieurs reprises au fil des ans, en particulier pendant la période de boom de la lutte de la fin des années 90. Des personnages ont été vus en train de regarder le sport à la télévision, d’assister en tant que fan dans les tribunes et même d’enfiler un personnage de lutte et de sauter dans le ring eux-mêmes. Les lutteurs réels ont même fait de brèves apparitions de célébrités.

Il semble que Springfield possède une riche histoire et culture de lutte professionnelle. Alors plongeons-nous et explorons toutes les fois où les Simpsons ont traversé le monde loufoque de la lutte.

Lors de la première saison de la saison 18 ‘The Mook, The Chef, The Wife and Her Homer’ Lisa essaie de gagner l’intérêt d’un garçon à l’école. Le garçon, qui sera bientôt découvert en tant que fils du patron de la foule locale, Fat Tony, affirme qu’il est différent de son père. Lisa répond à cela en affirmant qu’elle n’est pas non plus comme son père, présentant honteusement un titre de journal en première page qui se lit “Un homme local pense que la lutte est réelle” avec une photo d’Homère debout dans le ring.

Homer, nous pouvons supposer, croyait que le sport était réel, a sauté la barricade et a essayé de se joindre à moi. Je veux dire qui peut blâmer Homer, nous avons tous rêvé de le faire à un moment donné.