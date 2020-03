Chaque match classé du pire au meilleur

WWE

Sur le papier, il est juste de dire qu’Elimination Chamber n’a pas suggéré la piste la plus excitante ou la plus mémorable de WrestleMania, et sans surprise, le résultat final a été principalement solide, mais finalement incroyablement facile à oublier.

La première moitié de l’émission a suggéré un événement qui pourrait défier les attentes des fans, mais la qualité du match a finalement commencé à chuter, avant un événement principal complètement décevant et mal réservé.

Le spectacle a-t-il fait ce qu’il fallait faire en clarifiant l’image de ‘Mania? Bien sûr, mais il est rarement passé au-delà d’une moyenne morte, a également organisé un événement au-delà d’un changement de titre véritablement inattendu.

Il y en avait assez ici pour en profiter, mais vous auriez certainement raison de vous attendre à quelque chose d’un peu plus fougueux avant le plus grand événement de l’année.

Il n’y avait pas beaucoup de lutte vraiment mauvaise, mais même les meilleurs matchs n’ont jamais tout à fait atteint le niveau de grandeur avec lequel ils ont flirté, et pour la plupart, la carte s’est contentée d’être décemment regardable …