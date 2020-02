Chaque match classé du pire au meilleur

WWE.com

Les attentes n’étaient pas exactement élevées pour le dernier événement saoudien de la WWE, mais même dans ce cas, Super ShowDown s’est avéré plus offensif et sans inspiration que le spectacle simplement fade et à la configuration de WrestleMania que la plupart des fans attendaient.

Bien que tout ne soit certainement pas mauvais – il y avait un très bon match de tag et quelques combats plus solides au milieu de la carte – la pâleur exprimée par les pires matchs de la carte était suffisamment importante pour malheureusement altérer le teint de l’ensemble du spectacle.

Il a absolument atteint son objectif douteux de paver la route de WrestleMania, mais il est difficile de ne pas remettre en question une décision créative particulièrement égratignante prise pendant l’événement, aussi inévitable que cela ait pu sembler à de nombreux fans.

C’était le pire spectacle de tous les temps? Absolument pas, mais toujours un embarras pour une marque qui semble déterminée à faire un pas en avant créatif et deux pas en arrière régressifs.

Restez calme et croisez les doigts pour que la WWE ne gâche pas le moment WrestleMania de Drew McIntyre en avril …