Chaque match contre Randy Orton PPV classé du pire au meilleur

Après neuf ans hors du jeu, Edge est de retour dans un ring de la WWE et sur une trajectoire de collision convaincante avec l’ancien ami / ancien ennemi Randy Orton à WrestleMania 36.

Les 11 fois champions du monde étonnants, bien que généralement attendus, le retour de la retraite au Royal Rumble a été l’un des retours les plus exaltants et les plus excitants de l’histoire de l’entreprise. Sa fantastique performance de 23 minutes dans les quatre derniers a été plus que suffisante pour convaincre quiconque qu’il était là pour récupérer ses années perdues.

Avec Orton à ses côtés, il semblait que nous étions en magasin pour une réunion de RKO évaluée par la nostalgie. Cependant, comme il le fait toujours avec une touche de talon aussi impeccable, The Vpier a allumé Edge et semé les graines pour leur propre combat.

Bien qu’ils soient tous deux au sommet de la scène de l’événement principal pendant plus d’une décennie en même temps, Edge et Orton ont en fait passé très peu de temps ensemble sur le paiement à la séance. Se déroulant souvent parallèlement les uns aux autres dans les grands arcs de l’histoire sans que tous ne se réunissent trop souvent.

Sur des centaines de PPV en leur temps, ils n’ont partagé le même anneau qu’à 14 reprises. Trois d’entre eux étaient classés RKO dans la même équipe, deux autres étaient des matchs de Royal Rumble (dont je ne compterai pas pour cette liste). Dans neuf matchs restants où ils se sont opposés, sept étaient des matchs à plusieurs, ce qui signifie incroyablement, ils n’ont combattu que DEUX FOIS dans une compétition en tête-à-tête, bien qu’ils soient deux des plus grandes stars de l’époque.