Chaque match de lutte cinématographique jamais

WWE.com

D’une certaine manière, l’utilisation par la WWE de matchs de catch de style cinématographique ressemble beaucoup aux bus. Vous attendez des années pour un vrai bon, puis tout à coup deux se brisent à travers le mur de votre salon les nuits successives, et vous rendent incapable de parler pendant des heures après.

Comme je l’ai dit, en quelque sorte.

Ce nouveau style de match (ish) enlève largement l’action du ring et permet des coupures, des reprises, des effets visuels et d’autres magies cinématographiques qui ne sont tout simplement pas possibles devant une foule en direct. Alors que les matchs de la chaufferie et même le Hollywood Backlot Brawl étaient tous des précurseurs spirituels de ce nouveau genre, ce n’est que très récemment que les lutteurs ont lancé les concours uniquement dans les domaines de la réalisation de films et, jusqu’à présent, à des résultats incroyablement mitigés.

Parlant avant WrestleMania (mais sans doute après avoir vu les incroyables fonctionnalités qui y seraient contenues), Triple H a parlé de la WWE qui ne serait jamais “revenue à la normale” après tout cela. “Je ne pense pas que ça va arriver, je pense que ça va revenir à une certaine normalité, mais la nouvelle normale sera ce qui est normal. Ce ne sera pas ce qu’il était avant. L’opportunité de faire WrestleMania avec ces off -les tournages du site nous ouvriront les yeux sur différentes façons de faire. Peut-être que cela changera le produit pour le mieux à long terme. “

Cela signifie que nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de ces concours dans les années à venir, mais avec eux au premier plan de l’esprit de tout le monde en ce moment, examinons leur histoire (et incroyablement variée) …