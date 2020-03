Chaque revanche de WrestleMania de la WWE classée du pire au meilleur

De nos jours, il faut beaucoup pour créer un match WrestleMania classique. Les superstars de la WWE sur cette grande scène ont besoin de la bonne quantité de capacité athlétique, de mise en scène, de grand spectacle, de cascades qui défient la mort, et de quelque chose de spécial qui laisse la foule en encourager plus. Plus souvent qu’autrement, de nombreux hommes et femmes sont perdus dans le remaniement de la carte WrestleMania (en particulier dans les temps modernes), mais lorsque tous ces éléments se réunissent, ils durent tout au long des annales de l’histoire.

Comme toute industrie aussi grande que la WWE, ils doivent à nouveau les trotter pour voir s’ils peuvent reprendre la magie. Parfois, cela fonctionne, parfois non, et parfois il se passe tellement de temps que vous vous demandez pourquoi ils ont dérangé en premier lieu. Les rematches vont toujours être comparés à leur première itération, et sur une grande scène comme ‘Mania, il vaut mieux livrer la marchandise.

Un grand total de 14 matchs ont eu lieu sur la carte principale de WrestleMania (deux ont été trois quels), tous de qualité variable. Encore une fois, par rapport à leurs originaux, certains d’entre eux ne peuvent même pas tenir une bougie. D’autres, cependant, les ont dépassés bien au-delà des attentes élevées …