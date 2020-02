Chaque violation de la politique de bien-être de la WWE

La mort dévastatrice d’Eddie Guerrero en 2005 et les actions incroyablement horribles de Chris Benoit dans ses dernières heures deux ans plus tard n’étaient pas – tout au moins – la raison pour laquelle la WWE a mis en œuvre une politique de bien-être qui impliquait également des tests et une surveillance réguliers de sa liste principale. comme le soin de ceux qui avaient travaillé pour l’organisation auparavant.

“Deux mots: relations publiques” était l’évaluation plutôt succincte de Vince McMahon lors d’une enquête menée fin 2007 par le Comité de surveillance et de réforme du gouvernement à la suite de “Les crimes et la disparition du Crippler, mais le nombre de décès de lutteurs à travers les différents maux de l’industrie et ses vices associés avait devenu si vaste à ce stade que même en tant qu’exercice de relations publiques, il était presque trop tard. Son existence depuis lors semble avoir maîtrisé cette marée, au moins.

Le nombre de suspensions a généralement diminué d’année en année par rapport aux sommets hédonistes de ses débuts, ce qui suggère que des tests réguliers pourraient aider ou au moins réguler les actions de nombreuses personnes qui se sentent obligées de se soigner elles-mêmes en raison de leur travail. Le «bien-être» a longtemps laissé les lèvres d’un public qui associait le terme entièrement à l’abus de stéroïdes ou de pilules – plus l’entreprise peut encourager un mode de vie plus sain, plus la politique se rapproche de la réalisation du dossier draconien original de McMahon …