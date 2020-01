Charlotte Flair: «C’est ma division et il n’y a qu’une seule reine» (vidéo)

Comme mentionné précédemment sur eWN, Charlotte Flair a remporté le match du Royal Rumble féminin. Après le match, la WWE a interviewé ses coulisses et voici ce qu’elle avait à dire:

«Je continue de rejouer 2019 dans ma tête encore et encore, et c’est une de ces choses, je suis content que cela se soit produit parce que parfois tu dois tomber et je ne sais pas, debout là, après avoir l’impression d’avoir perdu confiance , étant comme, ‘Nah. Je m’appelle Charlotte Flair. C’est ma division, et il n’y a qu’une seule reine. “Et je viens de rappeler à tout le monde qui je suis.”