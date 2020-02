Charlotte Flair contre Bianca Belair annoncés pour l’édition 2/26 de NXT aux États-Unis

Le retour de WWE NXT de Charlotte Flair a été annoncé pour la semaine prochaine.

Samedi soir, la WWE a annoncé via son site officiel et divers médias sociaux que “The Queen” fera revenir sa marque en noir et or lors de l’édition de mercredi soir de NXT On USA, face à Bianca Belair dans une action en tête-à-tête.

Flair travaillera le match Bianca comme son premier match officiel sur la marque WWE NXT dans un bon moment, et pour s’établir devant le public hebdomadaire de NXT On USA avant son affrontement à WrestleMania 36 contre la championne féminine NXT Rhea Ripley.

WWE.com a publié l’annonce suivante confirmant le match Charlotte Flair contre Bianca Belair pour le spectacle de mercredi soir à la Full Sail University de Winter Park, en Floride:

Charlotte Flair revient sur le ring de NXT pour affronter Bianca Belair ce mercredi soir

La reine vient à NXT pour donner à l’EST exactement ce qu’elle a demandé.

Charlotte Flair affrontera son premier match sur la marque noir et or depuis plus de quatre ans ce mercredi soir alors qu’elle cherche à régler le score avec Bianca Belair.

Acceptant le défi WrestleMania de Rhea Ripley, Flair a attaqué The Nightmare immédiatement après sa victoire sur Belair à NXT TakeOver: Portland. Mais la championne féminine de NXT n’était pas la seule cible de The Queen, qui a également envoyé l’EST se faufiler dans les marches en acier avant de sortir.

Belair, qui se sentait déjà irrespectueuse après la dernière apparition de Flair sur NXT, a répondu en réquisitionnant le ring lors du match entre Kayden Carter et Chelsea Green la semaine dernière pour appeler Charlotte – et elle n’a pas mâché ses mots sur ses intentions.

La championne du monde à 10 reprises a répondu sur Twitter.

NXT Les femmes qui appellent The Queen sont apparemment la chose à faire. Je voudrais aussi affronter les meilleurs.

À mercredi. @WWENXT 👸🏼 pic.twitter.com/NNprIMSbRZ

– Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) 22 février 2020

Une victoire serait la plus grande plume de la casquette de Belair à ce jour, tandis que Charlotte peut envoyer un message à Ripley avec une victoire avant leur confrontation à WrestleMania.

Qui l’emportera – La Reine ou l’EST? Branchez-vous sur USA Network à 8/7 C ce mercredi soir pour le savoir!