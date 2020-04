Charlotte Flair croit que Rhea Ripley a le “facteur it”

Charlotte Flair a parlé dans une interview avec CBS Sports d’avoir battu Rhea Ripley pour le titre féminin NXT à WrestleMania 36.

C’est là qu’elle a déclaré que Ripley «avait le facteur informatique». Voici ce qu’elle avait à dire:

“Elle a le” It Factor “. Qu’elle le veuille ou non, je pense que la seule chose qui m’a gardé dans le jeu est que je réussis très bien sous pression, et c’est exactement ce qu’elle a fait à WrestleMania. C’est une bonne qualité. Je ne sais pas, j’ai l’impression que NXT est la troisième marque, l’expérience est là dans une certaine mesure. Mais être une star est plus difficile que d’être une bonne catcheuse et c’est ce qu’elle est. Je suis tellement fier d’elle. “