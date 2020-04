Charlotte Flair devient la nouvelle championne féminine NXT à WrestleMania 36

WWE.com

Charlotte Flair a battu Rhea Ripley pour devenir double championne féminine NXT lors de la deuxième nuit de WrestleMania 36.

Ripley a choisi la Figure-Huit de Flair après un match prolongé, intense et meurtri qui a ouvert la deuxième carte de ‘Mania. La victoire signifie que Charlotte a de nouveau capturé la ceinture NXT six ans après l’avoir retenue pour la première fois en 2014-2015.

Internet est déjà divisé.

Il ne fait aucun doute que le match était de premier ordre, mais certains hardcores NXT ne seront pas ravis que Rhea ait été mis de côté pour Flair. Cependant, cela ne devrait pas être considéré comme un signe que la WWE est déjà froide sur Ripley; elle a brillé dans un endroit difficile (match d’ouverture, pas de fans, etc.) au Performance Center et passera sûrement à des choses plus grandes et meilleures.

Pour l’instant cependant, NXT le mercredi a une nouvelle puissance d’étoile. Charlotte deviendra la femme de la marque, complétant Becky Lynch sur Raw et Bayley sur SmackDown. Cela suppose, bien sûr, que Bayley conserve plus tard dans l’émission à ‘Mania.

C’est le troisième changement de titre du week-end de la WWE jusqu’à présent. Alexa Bliss et Nikki Cross ont remporté les sangles Tag des femmes la nuit dernière, et Braun Strowman a mis fin au court règne du titre universel de Goldberg.