Charlotte Flair et Velveteen Dream reviennent à NXT, match de titre réservé pour TakeOver: Portland

Une édition emballée de NXT a été soulignée par le retour de Charlotte Flair à la Full Sail University, l’étoffe d’une déjà excellente carte TakeOver: Portland et une magnifique surprise pour le Main Event.

“ La Reine ” était là pour répondre au défi de WrealeMania de Monday Night Raw de Rhea Ripley, mais s’est plutôt retrouvée impliquée dans une guerre de territoire avec le champion NXT et sa candidate numéro un à Portland Bianca Belair. Incapable d’accepter / rejeter formellement le défi avant qu’elle ne soit aplatie par Ripley et Belair, l’avenir des trois est resté délicieusement incertain en direction du “ Show Of Shows ”.

Dans l’autre gros titre de l’émission, Velveteen Dream est revenu à NXT après un événement principal opposant Adam Cole, Kyle O’Reilly et Bobby Fish à Tommaso Ciampa et The Broserweights. Un battage d’après-match par The Undisputed Era a vu Ciampa victime d’une agression brutale de la part de tous les quatre avant que Dream ne paie les taquineries du “02.05.20” avec son retour palpitant. Frappant tous les talons, il a ensuite arraché ses collants pour révéler une deuxième paire d’aérographe en dessous avec la femme et l’enfant de Strong sur le devant et “Call Me Up Marina” sur le dos.

Ailleurs, Dominik Dijakovic a été confirmé comme le premier adversaire de TakeOver North American Championship de Keith Lee après la victoire de Dijakovic sur Killian Dain. Lee a émergé après le concours pour confirmer que leur rivalité se conclurait enfin sur l’étape la plus appropriée.