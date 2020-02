Charlotte Flair félicite les jumeaux Bella, Peyton Royce fait un don aux incendies de forêt

Charlotte Flair a tweeté ce qui suit, félicitant les Bella Twins pour leur intronisation au Temple de la renommée de la WWE:

“Félicitations mesdames !! Tellement honoré d’avoir pu partager la bague avec vous deux! Redéfinissez ce que signifie être un vrai super[star]! “

Peyton Royce a récemment fait don de 100% de son enchère eBay aux familles de trois pompiers volontaires décédés lors des incendies de forêt en Australie. Dit-elle,

«J’ai fait don de 100% de ma vente aux enchères sur eBay aux familles des pompiers volontaires Sam McPaul, Geoffrey Keaton et Andrew O’Dwyer qui ont perdu la vie en combattant les #AustraliaFires. Ils ont laissé des jeunes enfants à naître. Leur bravoure et leur courage sont héroïques. Puissent-ils reposer en paix. Je voulais également remercier Joseph d’Australie qui a remporté l’enchère et tous ceux qui m’ont soutenu et aidé à soutenir ceux qui en avaient besoin. Je veux pleurer des larmes heureuses de la gentillesse. Je suis tellement reconnaissant. “

