Charlotte Flair parle de l’entrée de l’hélicoptère WrestleMania, Roman règne en respect

Charlotte Flair a récemment parlé à Sports Illustrated où elle a parlé d’un large éventail de sujets. Voici les faits saillants:

Règne romain:

“Il y a une telle présence calme et collective en lui”, a déclaré Flair. “Connaissant la pression qu’il doit subir pour devenir” The Big Dog “, il le gère avec grâce. Tout le monde veut sa place, évidemment. Mais il y a une raison pour laquelle il a cet endroit, et vous le voyez en lui, jour après jour, dans les coulisses. Il montre l’exemple, et c’est pourquoi il a tant de respect de ses pairs. “

Entrée spéciale WrestleMania 35 avec un hélicoptère:

“Ce n’était certainement pas mon idée”, a déclaré Flair en riant. «Pensez-vous que je suis allé voir le patron pour lui demander un hélicoptère? Je ne savais même pas à propos de l’entrée jusqu’à notre dernier spectacle de retour à la maison avant «Mania. Ils disaient: «Hé, nous avons cette idée. Que pensez-vous? “Et je me disais:” C’est incroyable. “Avec autant de lectures pour mon père, c’était très cool.”