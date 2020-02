Charlotte Flair sur l’attaque de Bianca Belair après leur match

Charlotte Flair a attaqué Bianca Belair après leur match dans l’épisode d’hier soir de WWE NXT. S’adressant à WWE.com après le match, Flair a expliqué ses actions.

Voici ce qu’elle avait à dire:

Parce que je peux. Je veux dire, voici le truc – quand j’étais dans NXT il y a quatre ans, je ne me suis pas présenté sur RAW ou SmackDown et je n’ai pas dit: «Hé, Nikki Bella, je vais te faire face. Hé, Brie Bella, je vais te faire face. Salut Alicia Fox et Natalya… ’Non, j’avais plus de respect que ça. Les dames ici au NXT pensent qu’elles peuvent simplement venir là-haut, mettre leurs sacs où elles veulent, ne pas nous serrer la main, venir là-bas et dire: «Oh, je vais vous faire face.»

Vous allez mettre le titre que j’ai mis sur la carte, en face? Et puis Bianca va être un grand perdant et dire: “Oh Charlotte Flair, je veux te faire face.” C’est ce que tu veux faire? D’accord, tu as vu ce qui s’est passé ce soir. Je fais ce que je veux, quand je veux.

