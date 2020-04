Charlotte Flair veut travailler avec les trois marques, les pourparlers avec Rhea Ripley, plus

Lors d’un récent entretien avec TVInsider.com, Charlotte Flair a commenté vouloir travailler pour les trois marques maintenant qu’elle est championne féminine WWE NXT, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la préparation de WrestleMania: «Dans le temps qui a précédé WrestleMania, je garde habituellement pour moi-même, pas beaucoup de socialisation. J’essaie de rester aussi concentré que possible. Cette année n’était pas différente. Je ne pensais pas vraiment que ce soit au PC contre le stade des Buccaneers. Je vois cela comme une opportunité de prouver au monde que je suis l’une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps. À mon avis, je savais qu’il avait le potentiel d’être la Mania la plus regardée avec des gens qui voulaient du contenu, et cela a fini par être deux nuits. Je l’ai simplement considéré comme une opportunité de montrer que vous n’avez pas besoin d’un public en direct pour apporter cette intensité. “

Si elle ressentait de la pression pour son match avec Rhea Ripley: «Je pense que j’ai ressenti un peu plus de pression parce que, premièrement, c’est sa première Mania. Ceci est mon cinquième. Elle n’avait vraiment rien à perdre. Je voulais aller là-bas et élever le championnat féminin NXT parce que c’était la première fois qu’il était défendu sur WrestleMania. Je voulais lui rendre justice. Je n’ai jamais rencontré Rhea auparavant, à part quelques minutes sur SmackDown sans une construction de scénario. Je me suis dit: «Comment est-ce que je veux emmener ce public sur des montagnes russes et faire croire aux gens que Charlotte Flair allait gagner le championnat féminin NXT?» »

Sur quels spectacles elle va travailler maintenant: «Je suppose que cela fait débat. Dois-je être rédigé sur NXT? [Laughs] Comment ça va marcher? J’espère pouvoir travailler dans les trois marques. »

Rester à la maison pendant une pandémie: «Je pense que cela fait plus longtemps que je ne suis pas rentré. Manny [Andrade, her fiancé and WWE superstar] et je viens de déménager. Nous travaillons sur la maison, nous construisons une salle de gym dans le garage, nous profitons simplement du temps de l’autre sans voyager. Je prie pour tout le monde de rester à la maison, en toute sécurité. C’est presque un privilège de rester à la maison, donc ce n’est pas comme “Oh, je m’ennuie d’être à la maison”. Profiter juste du temps. WrestleMania Je pense que tout le monde est sorti des sentiers battus pour être plus créatif. Espérons que cela produira plus de scénarios et plus de créativité parce que lorsque vous prenez les choses pour acquises comme un public en direct. Vous ne voyez pas jusqu’où vous devez aller et ce que vous avez à faire. J’ai hâte de voir comment nous, en tant qu’entreprise, pouvons nous y adapter et aller de l’avant. “