Charly Caruso de la WWE rejoint l’équipe de diffusion XFL

WWE.com

Charly Caruso de la WWE a rejoint l’équipe de diffusion de la XFL.

Sur son Instagram, elle a révélé qu’elle avait pris un vol des yeux rouges du site de RAW de lundi au XFL ‘HQ’ à Stamford, Connecticut pour filmer la nouvelle émission centrée sur les médias sociaux de la ligue de football naissante ‘XFL Showcase’, qui, sans plus de détails, est probablement l’équivalent de la XFL à WWE Backstage.

Il s’agit de la première pollinisation croisée entre la WWE et la XFL, que Vince McMahon a exceptionnellement tenu à souligner lors de la conférence téléphonique de la semaine dernière était une entité entièrement distincte.

Le XFL a dépassé les projections cyniques (informé par lui-même) avec une cote de télévision très forte, relativement, et de plus, l’action a été très bien reçue par les fans. L’approche révisée du coup d’envoi a notamment suscité des éloges pour éviter les collisions, ajoutant un nouvel élément de sécurité sans compromettre l’excitation. Les utilisateurs des médias sociaux ont été enthousiasmés par la qualité et l’innovation proposées alors que la XFL a commencé sa vie profondément retirée de son ancienne vie en tant qu’interprétation super-gimmicked de faible qualité du sport le plus populaire des États-Unis.

On ne sait pas encore comment ou si ce nouveau concert aura un impact sur les tâches de Caruso à la WWE.