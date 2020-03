Charly Caruso-Ronda Rousey inspire au milieu d’une épidémie de coronavirus

Le monde est terrorisé par l’attaque du Coronavirus alors que l’industrie du divertissement sportif est en arrêt. Au milieu de cela, la WWE a été sur une entreprise exceptionnelle qui montre le courage de continuer ses enregistrements de spectacles à partir de lieux fermés.

Ils n’ont pas cessé de filmer Raw ou SmackDown sur une base hebdomadaire. Même WrestleMania est intact selon le calendrier sans aucun public.

La WWE Raw Star Lana ravit les fans avec une nouvelle vidéo de bikini

Les superstars de la WWE trouvent peut-être l’inspiration de leurs patrons et essaient de réduire leur stress de cette anxiété liée au coronavirus.

Le membre essentiel de l’équipe de commentateurs, Charly Caruso, a montré un de ces messages inspirants via Instagram qui pourrait également sembler apaisant pour l’univers de la WWE. Elle a posté une photo symbolisant la fuite de la maladie de la meilleure façon possible.

La WWE pourrait encore annuler Wrestlemania 36 en raison d’une pandémie de coronavirus

Charly Caruso a posté une photo de la plage en bikini d’elle courant au soleil. L’hôte ESPN ne cherche pas moins qu’une Diva dans le deux pièces moulant qui devrait augmenter les adeptes des médias sociaux.

Elle a peut-être essayé de conseiller à tout le monde de rester en sécurité car ils peuvent le faire. En outre, l’image de rodage signifiait que, quoi qu’il arrive, la vie ne devrait pas s’arrêter dans l’éveil du Coronavirus.

Ronda Rousey a été éloignée de la WWE et cette soudaine pandémie de coronavirus ne l’aidera pas non plus à rentrer dans l’entreprise de si tôt. Tout en passant du temps en quarantaine, elle a posté des cours de cuisine pour les fans sur sa chaîne YouTube.

Mandy Rose et Zelina Vega traitent les fans de la WWE dans des tenues de bikini au bord de la piscine

Elle a été vue en train de préparer des cornichons de différentes saveurs pour passer du temps en famille avec son mari et ses deux enfants. Il n’y a aucune mise à jour sur le moment où l’ancienne championne de la WWE Raw Women sera de retour dans le contexte.

Si Ronda donne de bonnes leçons aux fans de la WWE, la star de la WWE Zelina Vega est de bonne humeur pour passer du temps dans l’épidémie de coronavirus autour de la piscine et dans un minimum de vêtements.

Elle donne constamment des raisons pour que ses fans soient collés à son profil Instagram en publiant dos à dos des photos de lingerie. Cette femme joue actuellement le rôle de manager pour Angel Garza et le champion des États-Unis, Andrade.