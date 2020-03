Chavo Guerrero compare Jimmy Jacobs à la meilleure star de la WWE

Chavo Guerrero a récemment été interviewé par Wrestling Inc. pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Travailler avec Jimmy Jacobs sur le projet KAYfABE:

Je ne connaissais pas beaucoup Jimmy car nous nous sommes croisés à quelques reprises. Travailler avec lui sur ce projet… J’aime Jimmy parce qu’il marche au rythme de son propre tambour. Je respecte cela et je respecte quelqu’un qui est à l’aise dans sa peau et qui ne veut pas être différent. Il a ses ongles peints et porte certains vêtements. Il a son propre style mais c’est aussi un peu Jeff Hardy-ish. De plus, Jimmy a un grand esprit de lutte et un bon œil pour les choses. Nous venons juste de commencer, mais j’ai hâte de voir ce qui va sortir de la bouche du gars. Il a beaucoup de talents cachés.

S’il a remarqué un boom de la lutte à Hollywood:

Dieu merci, j’ai grandi avec un mentor à Gene LaBell. Il a été le lutteur d’Hollywood pendant des années. Maintenant, il monte là-haut avec l’âge et il m’en passe beaucoup, ce qui est formidable. Donc, pour pouvoir porter le flambeau un peu et suivre les traces de mon oncle Mondo – il a été un cascadeur pendant de nombreuses années – donc être le gars de la lutte à Hollywood est une bonne chose. Vous vous créez une petite niche.

Lire aussi: Jim Ross commente le combat en coulisses entre Chavo Guerrero et The Big Show