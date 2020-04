Chelsea Green commente travailler sur la WWE Tough Assez, les producteurs voulant créer un drame

Lors d’une nouvelle vidéo YouTube, Chelsea Green a commenté être dans la compétition 2015 de la WWE Tough Enough, si les producteurs voulaient qu’elle crée des drames, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de la vidéo ci-dessous:

Si les producteurs de Tough Enough lui diraient de créer un drame: “La réponse simple est non, on ne nous dit pas de créer du théâtre. Cependant, sommes-nous félicités si nous le faisons? Oui. Sommes-nous poussés dans cette direction? Oui. Mais on ne nous a certainement pas dit de créer du drame. Tout doit être quelque peu authentique. Cela ne peut pas simplement provenir de rien, il doit en quelque sorte avoir de vraies racines, quel que soit ce petit différend ou le problème ou le drame, il doit y avoir des jambes. “

Sur la façon dont les producteurs utiliseraient quelque chose comme elle et Mandy Rose ayant la même couleur de cheveux comme moyen de semer les graines de la tension entre les deux: «Donc, en gros, les producteurs plantent un peu de graines dans votre oreille. Peut-être qu’ils diraient, allons-y avec l’exemple blond. Je suis blonde, la blonde de Mandy, peut-être qu’ils planteraient une graine à l’oreille de Mandy et diraient: «Pensez-vous qu’elle essayait de vous copier? Avant, elle était brune, et maintenant elle est blonde. Tu es la seule blonde de la maison. »Et puis ils disaient:« Pourquoi tu ne vas pas lui parler de ça? »Avant qu’elle ne me parle, ils pourraient dire:« Hé, n’est-ce pas? pensez que Mandy devient vraiment jaloux que vous soyez blonde? Elle pense probablement que vous l’avez copiée. »Ensuite, quand vous vous rencontrez pour parler, tout à coup il y a des feux d’artifice, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes tous les deux à fleur de peau. Vous pensez tous les deux les choses opposées, les mêmes choses, je ne sais pas. C’est fou. Les producteurs sont un peu comme des petits maîtres des marionnettes et honnêtement, c’est assez étonnant ce qu’ils peuvent faire. J’ai adoré les producteurs de notre émission, je pensais qu’ils étaient géniaux et j’ai toujours su ce qu’ils attendaient de moi, alors j’ai essayé de leur en donner. »