Chris Harris révèle pourquoi il ne retournerait pas à la WWE, parle de l’événement “One Night Only” de la TNA

Lors d’une récente interview avec Wrestling Epicenter, «Wildcat» Chris Harris a commenté son retour à l’événement «One Night Only» de la TNA, pourquoi il ne reviendrait jamais à la WWE, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants et audio de l’interview ci-dessous:

Sur ce qu’il fait ces jours-ci: «Je ne fais que rester discret et faire mon propre truc. Je ne prends plus beaucoup de réservations. J’ai aidé des gars locaux et j’ai essayé de contribuer là où je peux. »

S’il est retiré du ring: «Je ne peux plus jouer comme avant, donc je ne fais plus vraiment de matchs. Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, sauf peut-être un accord de type producteur ou agent. “

Qu’il soit fou de penser que suffisamment de temps s’est écoulé pour une réunion TNA: «C’est fou de penser à ça, mec. Ils ont donné beaucoup d’opportunités à beaucoup de jeunes talents et nous l’avons juste saisi et couru avec. J’aimerais penser que c’était un succès à l’époque. Le fait que nous parlions d’un spectacle de retrouvailles montre à quel point le temps passe vraiment. À bien des égards, c’est comme hier. Mais si vous y réfléchissez, nous avons commencé cela en 2002. Nous approchons de 20 ans! “

À propos de son lien avec le regretté Curt Hennig: «Nous nous étions rencontrés et nous avions un match en WCW mais nous ne nous sommes pas rapprochés à ce moment-là. Cette promotion que vous venez de mentionner (MECW) qui dirigeait l’ECW Arena – Il a été amené pour diriger le peloton parce que nous avions tous une très grande estime pour lui, un tel respect. Je me suis vraiment serré avec lui là-bas. Mais, lorsque cette promotion s’est terminée, nous avons un peu perdu le contact. Mais, lorsque TNA l’a amené, nous nous sommes reconnectés et les 6 derniers mois de sa vie, nous sommes devenus très serrés… Beaucoup d’appels téléphoniques tard dans la nuit. J’avais une touche dans la WCW, mais la TNA était le premier endroit où je pouvais vraiment me faire un nom et j’ai vraiment apprécié que quand il arriverait dans l’arène, nous allions nous asseoir dans le coin et BS. J’ai vraiment apprécié sa confiance. J’ai essayé de m’adapter et d’utiliser la sagesse qu’il m’a donnée, que ce soit pour le ring ou pour me porter dans le dos. J’ai pris ce qu’il a dit très au sérieux. »

Lors de son match pour le titre 2004 avec Jeff Jarrett: «Je dirais qu’avec la montée en puissance que nous avons eue, ce fut l’une des meilleures histoires que nous aurions pu faire. Je mentirais si je disais qu’il n’y avait pas de déception (ne pas remporter le titre NWA). Mais c’est ainsi que fonctionne l’entreprise. Vous essayez de ne pas trop vous décourager. Mais, la façon dont l’histoire se déroulait, et j’étais assez proche de Vince Russo à l’époque … Même il a dit que la façon dont l’histoire progressait, cela n’aurait de sens que de le faire et de le changer. Je pense qu’il y avait beaucoup de politique dans les coulisses. Nous étions au bord de, alors que nous faisions le voyage à Orlando pour – je veux dire Spike. Je pense que nous étions déjà sur FOX Sports (Net). Nous nous préparions à aller sur Spike, ce qui était très important pour nous et ce qu’on m’a dit, c’est qu’ils voulaient avoir les titres dans un endroit confortable. Ce que je veux dire par là, c’est que si vous regardez la chronologie, le titre mondial était sur Jeff – je pense qu’il l’a perdu juste après mon contrat avec AJ mais qu’il l’a récupéré immédiatement. Ils ont remis (James) Storm et moi ensemble pour gagner les Titres de Tag, et je pense qu’ils avaient AJ (Styles) de retour avec le titre de X Division. Ils voulaient des titres sur des gars en qui ils pouvaient avoir confiance pour le porter. Comme je l’ai dit, il y avait beaucoup de politique. Mais, je pense qu’en termes de temps, ils n’étaient pas encore prêts à tenter ma chance. »

Mercredi soir PPV run de NWA TNA: «Avec le recul, ça me fait vraiment du bien. C’était un programme de 2 heures et nous (America’s Most Wanted) étions à peu près chaque semaine. Ils avaient assez confiance en nous et en nos matches pour faire bonne figure. Avec le recul, oui, beaucoup de gens se souviendront des matchs en cage avec Triple X, mais nous avons eu de très bons matchs avec les (Disciples Of) The New Church, Simon Diamond et Johnny Swinger étaient là et nous avons eu de très bons matchs avec eux. Les Naturals étaient là et nous avons eu de très bons matchs avec eux. Le match en cage avec Triple X nous a vraiment mis sur la carte. Il y avait une équipe de tag de qualité à l’époque! »

Sur ses matchs en cage avec Triple X (Christopher Daniels, Elix Skipper et Low Ki): «Eh bien, je pense qu’ils étaient plus intéressants. Nous ne faisions pas beaucoup de matchs impromptus – C’étaient des matchs annoncés et donnaient aux gens l’opportunité de vraiment être excités de vouloir voir les matchs. J’aimerais penser que nous avons vraiment atteint cet objectif. “

On s’il était déçu de l’absence de poussée après avoir obtenu l’approbation de Jeff Jarrett au Slammiversary 2007: «Je l’ai fait après ça. À l’époque, j’étais excité parce que c’était juste après que (James) Storm et moi nous soyons séparés et ils essayaient de voir comment nous allions nous débrouiller seuls. La première chose que nous avons faite a été de nous arracher les uns les autres! Cela a attiré leur attention. Ensuite, les circonstances malheureuses concernant Jeff (et le décès de Jill). Mais, vous savez, le timing a peut-être fonctionné en ma faveur sur celui-là. Jeff avait assez confiance en moi pour me mettre à cet endroit et j’aimerais penser que j’ai livré. De là, j’ai fait un petit programme avec Christian. Je pense que cela s’est plutôt bien passé. Mais, après cela, cela a semblé couler à nouveau. Je ne sais pas ce qui se passait. Je sais que Vince (Russo) était toujours là. Je ne sais pas ce qui s’est passé. “

Sur Braden Walker et si la WWE ne voulait pas pousser une star faite par TNA: «Avec le recul, je pense que oui. C’est difficile à utiliser comme excuse mais non, ils ne m’ont jamais vraiment soutenu et n’ont jamais vraiment investi de temps ou d’efforts dans ce que je faisais, ce qui me fait me demander, s’ils allaient le faire, pourquoi m’ont-ils jamais signé ? Mais c’est très vrai ce que vous venez de dire. Si vous ne vous étiez pas fait connaître à la WWE ou dans leur développement, ils n’allaient pas vraiment se mettre derrière vous. Ils l’ont fait avec Monty (Brown, Marcus Cor Von). Ils l’ont montré. Gardez à l’esprit, c’est avant les gars qui sont maintenant là de TNA … Je pense que beaucoup de choses ont changé. Mais, quand je suis allé, ils ont simplement ignoré l’histoire que vous aviez. “