Chris Jericho annonce la diffusion en direct de Facebook pour samedi soir

AEW

L’ancien champion du monde AEW Chris Jericho a révélé qu’il produirait un flux “Saturday Night Special” pour les fans coincés dans les portes en raison de la situation mondiale actuelle.

Publiant sur Twitter, Jericho a annoncé que le flux commencerait à 21 h HE sur sa page Facebook et qu’il répondrait aux questions, raconterait des histoires et même dirigerait un chant en direct de son thème d’entrée AEW “ Judas ”.

Son annonce sur Twitter se lisait comme suit:

“Hé les gars, si vous vous ennuyez et que vous vous enfermez à la maison, prenez une boisson et venez me rejoindre pour la toute première soirée #SaturdayNightSpecial, TOMORROW de Chris Jericho sur @facebookapp Live à 9 h HNE !! Je vais répondre à vos questions, raconter quelques histoires et diriger un #JUDAS en direct en même temps! À plus tard alors!,”

Avec l’état actuel du monde, Jericho organisant ce type d’événement de fan interactif sera une évasion bienvenue pour beaucoup de ceux qui vivent ce problème de front.

Jericho est récemment apparu sur AEW Dynamite la semaine dernière dans un segment loué avec BROKEN Matt Hardy qui l’a vu couper une promo sur Vanguard 1 et faire des allers-retours avec ‘Damas’.

Le verrons-nous continuer à détruire des objets inanimés pendant la diffusion en direct? Il a déjà lancé une attaque contre un appareil dans sa propre maison sur Instagram, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Quoi qu’il se passe sur le stream ce soir, c’est génial que Jericho fasse sa part pour aider à distraire les gens des dures réalités auxquelles nous sommes actuellement confrontés.

Vive le champion!