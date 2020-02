Chris Jericho avait besoin de 7 points après la dynamite AEW de la nuit dernière

AEW

Chris Jericho s’est fait exploser grand ouvert sur AEW Dynamite hier soir.

Lorsque le champion du monde AEW a décidé de se mettre dans le visage de Jon Moxley pendant leur segment de pesée, “ The Purveyor of Violence ” lui a donné un coup de tête. Une grande entaille s’est ouverte juste entre les yeux de Jéricho et tandis que “ The Painmaker ” a eu le dernier rire, posant en levant la ceinture haute avec un pied posé sur le dos de Mox alors que Dynamite sortait de l’air, il a été ensanglanté pendant une grande partie du segment.

Le compte Twitter officiel d’AEW a publié ce qui suit après le spectacle, révélant que Jéricho avait besoin de sept points de suture pour refermer ses blessures: –

La saignée était presque certainement involontaire, car deux lutteurs essayant de dessiner des couleurs avec un coup de tête de tir sont de la folie pure. Pourtant, cela a ajouté quelque chose de plus à l’angle. Le sang fait toujours, et le plus proche de Dynamite se sentait plus intense, brutal et attirant en conséquence.

Jericho défendra son championnat du monde AEW contre Moxley lors du pay-per-view Révolution de samedi. C’est un match qui a été mis au point depuis des mois maintenant et forme un trio de combats exceptionnels dignes de la tête d’affiche aux côtés de Cody vs MJF et du Hangman Page / Kenny Omega vs The Young Bucks Tag Team Title.