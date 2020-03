Chris Jericho commente sa tentative de convaincre Darby Allin d’utiliser ses compétences de skateboard dans AEW

Lors d’une récente interview avec le New York Post, Darby Allin et Chris Jericho ont tous deux discuté du travail pour AEW. Au cours de l’interview, Jericho a déclaré qu’il était celui qui avait parlé à Darby d’utiliser son amour pour le skateboard et d’essayer de le mélanger avec la lutte. Allin aurait été réticent à reconnaître son expérience de skateboard à AEW. Il a dit,

“Je ne voulais pas donner l’impression que je prenais le skateboard et l’utilisais comme un truc marketing pour la lutte.”

Jéricho a dit: “Il ne voulait pas descendre la planche à roulettes, je dis:” Non, tu descends la planche à roulettes f-king tous les soirs. “” Allin a alors dit à Jéricho: “Ensuite, j’ai dit:” S – t, je patine vraiment, donc je ferais aussi bien de l’utiliser. “”

Jéricho a continué, “Si vous demandez à Darby qui a été dans les coulisses de tirer les ficelles pour en faire une star, c’est Oncle Jericho.”

Allin a également noté qu’il aime proposer ses propres vidéos pour AEW ou des ajustements de personnage. Il a dit, «J’ai l’impression que des gens comme Chris le voient. Ils savent que cet enfant le veut contrairement à quelqu’un qui s’assoit sur le cul et attend qu’on lui dise quoi faire. La moitié du temps, je ne sais pas quoi faire et je fais juste une vidéo. Je vais apparaître et me dire “Yo, mets ça à la télé.” C’est bien comme ça. Il a beaucoup aidé à mettre cela en lumière. C’est fou. Je ne prends rien pour acquis. C’est pourquoi je travaille aussi dur que je fais et je produis autant de vidéos que je le fais parce que je veux que cela dure le plus longtemps possible. Je ne veux pas que ce soit une chose qui se termine demain. “