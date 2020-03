Chris Jericho DESTROYS Fan pour avoir critiqué le report du sang et des tripes d’AEW

AEW

Chris Jericho n’est peut-être plus le champion du monde AEW, mais il est toujours rapide pour sauter à la défense de sa promotion à domicile lorsque de mauvaises prises commencent à voler sur Internet.

Le leader d’Inner Circle a tweeté ce qui suit en réponse à un fan exprimant sa déception face au récent report du spécial Blood and Guts Dynamite: –

La limite de personnel mentionnée par Jericho ne s’applique vraisemblablement qu’à une certaine distance, car il y avait certainement plus de 10 personnes rassemblées autour du ring à divers moments pendant la Dynamite de la semaine dernière. Son argument est cependant valable.

Le président et chef de la direction d’AEW, Tony Khan, a annoncé que le match Blood and Guts avait été reporté ce week-end. Khan a affirmé que les «circonstances n’étaient pas bonnes» et qu’ils avaient reprogrammé le combat quelque part plus tard sur la ligne, mais il ne savait pas exactement quand.

Compte tenu de ce qui se passe dans le monde, il était difficile de contester cette décision. Les matchs de WarGames sont censés être axés sur la chaleur. Vous ne pouvez pas générer de chaleur dans une arène vide, peu importe la façon dont le lutteur-bavardeur du catcheur se divertit au bord du ring, donc AEW est sage de retenir le match jusqu’à ce qu’il puisse créer la bonne atmosphère.