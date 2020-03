Chris Jericho diffusant le cours “Saturday Night Special” ce week-end

Chris Jericho dirigera un flux «Saturday Night Special». Le flux devrait être un Q & A, y compris un “Judas” chanter et bien plus encore. La diffusion commencera samedi à 21 h (HNE) sur Facebook. Tous les détails sont ci-dessous. Vous pouvez consulter le flux complet sur le lien fourni ici.

Salut les gars, si vous vous ennuyez et que vous vous enfermez à la maison, prenez une boisson et venez me rejoindre pour la toute première nuit #SaturdayNightSpecial, TOMORROW de Chris Jericho sur @facebookapp Live à 9 h HNE !! Je vais répondre à vos questions, raconter quelques histoires et diriger un #JUDAS en direct en même temps! À plus tard alors! pic.twitter.com/7WFYEseM32

– Chris Jericho (@IAmJericho) 27 mars 2020