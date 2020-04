Chris Jericho discute des lutteurs avec lesquels il a eu une chimie instantanée, un match NJPW récent préféré, et plus encore

Au cours d’une séance de questions-réponses sur Facebook, Chris Jericho a discuté du lutteur qu’il pensait avoir une bonne chimie mais n’en avait pas, et a révélé son match préféré de sa dernière course NJPW. Les faits saillants sont ci-dessous:

Souhaitant qu’il aurait pu avoir plus de temps pour travailler avec Okada: «Mon match avec Okada était vraiment bon mais je pense que ça pourrait être mieux si j’avais plus de temps avec lui. Je pense que Okada, j’aurais aimé avoir un autre match avec lui. Perry Saturn était un autre gars, nous n’avons jamais eu un grand match, et nous aurions dû. “

Sur son match préféré de sa dernière course NJPW: “Certains gars avec qui vous cliquez tout de suite, comme Tanahashi, je pensais que notre match était incroyable, n’aurait pas pu demander un meilleur match, c’était mon match préféré que j’ai eu au Nouveau Japon, encore plus que le match de Kenny.”

Sur les gars, il avait une excellente chimie avec tout de suite: “Parfois, vous n’avez tout simplement pas une bonne chimie, d’autres fois vous entrez dans le ring avec quelqu’un pour la première fois, Kenny Omega, Tanahashi, Shawn Michaels. Le match de Shawn Michaels à WrestleMania 19 était la première fois que nous avions un match ensemble. »

(h / t 411Mania)