Chris Jericho parle à la WWE d’essayer d’écraser AEW, les lutteurs obtiennent des augmentations de salaire

Le champion du monde des poids lourds d’AEW, Chris Jericho, a récemment réalisé une interview avec Justin Barrasso de Sports Illustrated pour promouvoir AEW Revolution où il a parlé d’un large éventail de sujets. Voici les faits saillants:

J’ai toujours pensé que AEW était plus la réponse à la WWE que l’alternative. Si vous êtes frustré par le produit WWE, alors AEW est une réponse dans la façon dont les scénarios et le talent sont présentés.

“Nous ne sommes pas l’alternative, nous sommes une option. Si vous n’aimez pas ce que vous voyez d’un côté de la rue, maintenant, pour la première fois en 20 ans, il se passe quelque chose de l’autre côté de la rue. Vous pouvez faire un choix. Nous ne sommes pas entrés là-dedans avec la mentalité de: “Nous allons les écraser!” Ils l’ont fait, et ils se font botter le cul chaque semaine. C’est probablement embarrassant pour eux. “

Vous pensez que le talent de la WWE a ressenti cela, ou dans son ensemble en tant qu’entreprise lorsque vous dites qu’il voulait écraser AEW?

Vince, Hunter. C’est pourquoi ils ont spécifiquement opposé leur spectacle au nôtre. C’est très bien. Et j’ai entendu qu’ils regardent notre émission en tandem pendant qu’ils font leur truc. On s’en fout. Nous nous concentrons sur notre émission, notre produit, et nous assurons que nos fans sont heureux et accroissent notre base de fans. Quoi que fasse quelqu’un d’autre, ce n’est vraiment pas notre affaire. »

Il semble qu’il y ait eu une prolifération d’accords de cinq ans provenant de la WWE.

«Cela me rappelle quand Bobby Hull a signé avec la WHA en 1972 après avoir été la meilleure star de la LNH. Il a signé avec la WHA pour un million de dollars. Le lendemain, tout le monde dans la LNH a obtenu une augmentation pour ne pas aller à la WHA, mon père inclus. Il est passé de 35 000 $ à 100 000 $ du jour au lendemain à cause de Bobby Hull. Avance rapide de près de 50 ans, son fils, Chris Jericho, est maintenant le nouveau Bobby Hull. Au moment où j’ai signé avec AEW, tout le monde à la WWE a obtenu une augmentation. En fait, c’est comme si nous étions devenus l’ennemi. Ce n’est pas de notre côté. Nous ne sommes pas de la concurrence, nous sommes une alternative. Nous offrons une option. “