Chris Jericho parle de Chris Kanyon se cachant qu’il était gay aux WCW

L’ancien champion du monde de lutte élite (AEW), Chris Jericho, a récemment consulté son podcast «Talk Is Jericho» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Chris Kanyon cachant qu’il était gay lors de sa course à la WCW:

Il y a un gars – que Dieu le bénisse – son nom est Chris Kanyon, un lutteur. Et nous savions toujours qu’il était gay, mais personne ne s’en souciait! Il n’est jamais sorti. Et puis, il a fini par se suicider à cause de ça et c’est juste une de ces choses. Comme, nous savions! Nous étions tous un gang avec Disco Inferno et Billy Kidman, et c’est comme si nous ne l’avions jamais vu avec des poussins. Vous savez, mais pourquoi avoir peur avec vos amis? Et cela a fini par le conduire à vouloir se suicider.

