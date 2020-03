Chris Jericho pourparlers Chris Benoit Murder-Suicide Documentary

Chris Jericho s’est entretenu avec Justin Barrasso de Sports Illustrated pour commenter le documentaire Chris Benoit Murder-Suicide. Le documentaire sera diffusé le 24 mars à l’occasion de la première de la saison 2 de “Dark Side of the Ring” sur VICE. Voici un extrait de l’interview entre Jéricho et Barrasso ci-dessous. Entretien complet fourni dans le lien ci-dessus.

“Je ne voulais pas entendre comment je glorifiais un meurtrier”, a déclaré Jericho. “Je ne veux pas entendre que j’ignore ce meurtre. Je voulais parler plus précisément de sa vie et de son époque, de son intensité et de ses succès sur le ring. »

«Nous ne glorifions pas un meurtrier. Nous racontons toute l’histoire. Cela a été fait correctement, cela a été fait pour les bonnes raisons, et nous avons pu dépeindre toute l’histoire, en accentuant encore plus la tragédie. »