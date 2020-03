Chris Jericho répond à un fan de troll à propos du match Blood & Guts, Bea Priestley a 24 ans

Lorsqu’un fan a essayé de tromper Chris Jericho à propos du report du match Blood & Guts d’AEW (pour l’instant), il n’a pas pris la décision avec bonté. Bien sûr, Tony Khan a déclaré la semaine dernière que “Le temps et les circonstances ne sont pas appropriés pour la carte que nous avions prévue la semaine prochaine.”

Le fan a dit à Jericho que AEW “devait sortir tout droit” et expliquer pourquoi le match ne se passait vraiment pas. Jéricho a dit:

Tout d’abord, sortez votre tête de votre cul et réalisez que ce sont des temps fous. Deuxièmement, nous ne sommes pas autorisés à rassembler plus de dix personnes à la fois. B&G en a 11 à l’intérieur de la cage et c’est sans caméra ni équipage.

La star d’AEW, Bea Priestley, a eu 24 ans dimanche. AEW a envoyé le tweet suivant, lui souhaitant un joyeux anniversaire:

