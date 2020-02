Chris Jericho répond aux fans des critiques d’AEW

Le champion du monde des poids lourds AEW, Chris Jericho, a riposté à un fan en ligne.

Il l’a fait quand il a vu le fan critiquer AEW pour avoir dirigé de plus petites villes pour leurs épisodes hebdomadaires AEW Dynamite.

Jericho a écrit: «Vous avez raison… par exemple, le marché de New York / New Jersey est un marché minuscule et minuscule. Dieu merci, pour ces petits villages qui maintiennent notre entreprise condamnée en vie. Pouvez-vous me trouver un emploi lorsque nous ferons faillite dans cinq ans? S’il vous plaît?”

– Chris Jericho (@IAmJericho) 6 février 2020