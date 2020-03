Chris Jericho révèle que la téléportation BROKEN Matt Hardy d’AEW était son idée

AEW

Vous voulez savoir qui était derrière ces débuts étranges et délicieux de BROKEN Matt Hardy dans AEW? Demandez au Champion et vous le saurez. En bref, c’était lui et il vient également de révéler comment ils ont assemblé le segment.

Depuis que le monde a forcément fermé ses portes et que tous ceux qui cherchent à maintenir leur présence dans la marque se sont tournés vers le streaming, le podcasting ou le TikToking (si vous êtes le Great Khali, pour une raison quelconque), nous avons vu la lutte devenir adaptable aux nouvelles mesures.

AEW a, bien sûr, introduit la lutte d’arène vide, qui a été la toile de fond de l’arrivée de Brodie Lee et Matt Hardy dans la société très récemment. L’un de leurs principaux talents – et comploteurs en coulisses – Jericho a également apporté quelque chose de nouveau lui-même: une diffusion en direct spéciale du samedi soir pour discuter avec les fans.

Armé d’une cuve de vodka et d’une plate-forme ouverte pour que les fans lui posent des questions (avec celles sur l’état mental de Vince McMahon inévitablement soigneusement évitées), le premier flux de Jericho était aussi divertissant et instructif que vous vous attendez.

Dès la sortie de la porte, Jericho a révélé que l’idée d’avoir Hardy se téléportait autour de l’arène vide était son idée originale et qu’il était si particulier à propos de ce qu’il en voulait qu’il a mis au rebut une version préenregistrée parce que ce n’était pas à lui vision.

Jericho a révélé qu’il n’était pas satisfait de la version qu’ils avaient préparée à l’avance, alors il prévoyait de la réenregistrer avant le spectacle. Malheureusement, le soleil n’était pas couché et il était trop léger pour filmer les images requises à l’intérieur de la salle, alors ils ont décidé de pré-enregistrer le segment pendant que le spectacle sortait en direct dans son emplacement habituel.

Parce que l’émission avait été partiellement préenregistrée – en particulier le match Kip Sabian / Darby Allin – ils avaient une fenêtre de quinze minutes à filmer avant Jéricho et le monteur la monta sur le camion de la télévision entre 20h30 et 21h, avant qu’elle ne soit diffusée à 21h30.

Il a dit que si les fans pensaient que c’était un peu “étrange et décalé”, c’est parce que c’était le cas et les circonstances très spécifiques de la façon dont cela était organisé le dictaient. Pourtant, c’est un segment impressionnant – et qui a naturellement suscité beaucoup de réactions – et même si Jericho dit qu’il avait l’impression qu’il y avait des erreurs dans la façon dont il a été filmé, il est finalement fier de sa qualité.

Peu importe ce que dit Jim Cornette.